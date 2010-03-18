İstanbul, dünyanın 'en seksi' şehirlerinden

T24 -

Gazetenin gezi ekinde yayımlanan listede Roma, Londra, Paris ve New York gibi şehirlerin arasına giren İstanbul için "Zaman durmuş gibi gözüküyor" ifadesi kullanıldı.Sultanahmet Camisi'nin bir fotoğrafına da yer verilen haberde, "Osmanlı sultanlarının eski başkentinde, egzotik siluetli camileriyle zaman durmuş gibi görünüyor. Ancak şehrin kulüpleri, barları ve şık restoranları 21. yüzyılın cinsel cazibesiyle dolup taşıyor" ifadelerine yer verildi."Kapalı Çarşı'nın birbiriyle kesişen koridorları arasında kaybolduktan sonra bir bardak şekerli çay içmek için küçük bir kafede nefeslenmenin ve güllü ya da fıstıklı lokumdan tatmanın zevkinin" anlatıldığı haberde, Beyoğlu'ndaki renkli ışıklı sıcak kafeler ve değişik mezeler sunan lokantalar anlatıldı.Ortaköy'deki "renkli gece hayatından" da söz edilen haberde, kentte kadın-erkek ayrı kullanılan klasik hamamların yerine iki kişilik bir randevu ile modern SPA'ların tercih edilebileceği belirtildi.Haberde, İstanbul'daki yüksek kalitede restoran ve barların, bu şehirde geçirilecek kaçamak bir hafta sonuna renk katacağı kaydedildi.