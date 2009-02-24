İstanbul dünya stres liginde ön sıralarda

Strese çözümler



EasyJet Havayolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, firmanın Londra'da bin kişinin katılımıyla stres konusunda gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına yer verildi.Araştırmaya göre, stresin ana kaynağı olarak ilk sırada "maddi endişeler"in geldiği belirtilen açıklamada, "trafik", "artan yaşam giderleri", "insanların sabırsız tutumları", "yoğun çalışma saatleri" ve "kötü hava koşulları"nın stresi artırıcı faktörler arasında gösterildiği bildirildi.İstanbul'un da Türkiye'nin nüfusu en yoğun ve en hareketli şehri olmasının yanı sıra dünyanın da stres oranı en yüksek metropolleri arasında bulunduğu dile getirilen açıklamada, İstanbul'un, Avrupa'nın en stresli metropolleri arasında Londra, Paris ve Roma'dan sonra 4üncü sırada yer aldığı kaydedildi.Anket katılımcılarının birden fazla şehir için oylama yaptığına işaret edilen araştırmaya göre, Londra yüzde 57, Paris yüzde 39, Roma yüzde 26, İstanbul ise yüzde 20 oy alarak, katılımcılar tarafından en stresli metropoller arasında değerlendirildi.Açıklamada, global finansal krizin İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşamanın zorluklarını daha fazla hissettirmeye başladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:"Araştırmada öne çıkan ilk üç metropolde görülen ve 'büyük şehir hastalığı' olarak nitelendirilen sorunlara İstanbul'da da sıkça rastlanıyor. Ancak diğerlerinden farklı olarak İstanbul'da altyapı yetersizliğine rağmen büyük bir hızla kalabalıklaşan şehir, sakinlerini diğer metropollerden çok daha fazla yoruyor ve gittikçe yalnızlığa sürüklüyor. Bütün bunlardan hareketle 'stresin ana kaynağı yaşanılan şehirler olabilir' düşüncesi ağırlık kazanıyor."Araştırma sonuçlarının strese yol açan faktörlerin yanı sıra onunla başa çıkma yöntemlerine yönelik ipuçlarını da içerdiği dile getirilen açıklamada, ankete katılanların yüzde 18'inin "seyahat etmeyi", yüzde 17'sinin "uyumayı", yüzde 14'ünün "güzel bir kitap okumayı", yüzde 13'ünün "sıcak bir duş almayı", yüzde 12'sinin "spor yapmayı", yüzde 10'unun "alkollü içecekleri", yüzde 8'inin "cinsel ilişkiyi" yine yüzde 8'inin ise "sohbet etmeyi" günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için en etkin yöntem olarak gösterdiği aktarıldı.