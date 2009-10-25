İstanbul, Dünya moda gündeminde

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Ayakkabı tarihine yön veren Ferragamo

Sosyete Cavalli için "modası geçmiş" dedi

Dolmabahçe Saray Alanı'nda denizin üzerine kurulan platformda gerçekleştirilen organizasyonda, feminen ve modern kadının temsilcisi Gianfranco Ferre'nin 2009-2010 sonbahar kış koleksiyonu defileyle sunuldu. Defilenin ardından podyuma çıkan Ferre, izleyenlerden büyük alkış aldı.Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da defileyi eşi Beyhan Bağış ile birlikte izledi. Bağış, defilenin ardından gazetecilerin organizasyonla ilgili düşüncelerini sormaları üzerine, "Bunlar, Türkiye'nin Avrupalı kimliğini ortaya koyan etkinlikler. Avrupa'nın başladığı noktada Avrupalı tasarımcıların ülkemize gelmiş olması, Türkiye'nin AB'de hakettiği yere kavuşacağının en güzel göstergesi. Ümit ederiz ki, bu tür etkinliklerle Avrupalılar da Türkiye'nin kıymetini anlayacaktır" diye konuştu.Modacı Yıldırım Mayruk da İstanbul'da da Avrupa'daki gibi bir hafta düzenlendiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Defileyi tabii ki beğendim. Onların hepsi bir dünya devi. Böyle güzel devleri seyretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ferre, çok beğendiğim, takdir ettiğim bir modacı" dedi.Ferre'nin defilesinin ardından kokteyl verildi. Kokteylin ardından ayakkabı tarihine yön veren İtalyan tasarımcı Salvatore Ferragamo'nun defilesi gerçekleştirildi.Defilenin sonunda podyuma çıkan Ferragamo, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Defileleri izleyen Fashionable İstanbul By Avea'nın "yüzü" olan top model Bar Rafaeli, Ferre kreasyonundan giydiği giysiyle dikkati çekti.Rafaeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u çok beğendiğini ve koleksiyonları da güzel bulduğunu söyledi.Jessica Stam'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü mankenin podyuma çıktığı her iki defileyi çok sayıda yabancı basın mensubu izledi.Cemiyet hayatının ünlü isimleri Cavalli'nin defilesini izlemek için ‘adeta' yarış içindeydi. Birbirinden ünlü isimler, gecede giydikleri kıyafetlerle Cavalli'nin defilesi kadar konuşuldu ve bu isimler birçok elbiseyi bildiklerini, giysilerin modasının geçtiğini söyledi. Zaten defilenin en ilginç tarafı kıyafetlerin yarısının yeni kreasyonlar değil 2004 ve sonrasına ait olduğunun açıklanmasıydı! ABD'deki defilesini de bu tarz yaptığı söylenen Cavalli'nin 2010 kreasyonu ise defilenin sonunda yer aldı.Hande Ataizi, Eda Taşpınar, Bora Kozanoğlu, İvana ve Yurdal Sert defileyi bir arada izledi.