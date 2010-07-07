İstanbul, 'Dünya Mirası' listesinden çıkabilir

T24- Brezilya’da 25 Temmuz’da başlayacak toplantıda karar onaylanırsa, Dünya Mirası Listesi’ne giren “kültür başkenti” İstanbul, kenti çirkinleştiren, tarihi umursamayan uygulamalar nedeniyle bu listeden çıkarılıp “Tehlikede Olan Dünya Mirası Listesi”ne alınacak. İstanbul’a 1 Şubat 2011’e kadar süre tanınacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin listeye girmemesi için Haliç metro köprüsü projesinden vazgeçilmesi, ahşap yapıların korunması için rehabilitasyon programı geliştirilmesi, inşaat ve alt yapı projelerinin tarihi kentin üst değerlerine etki etmemesi istendi...

UNESCO ÜYESİ UYARDI

Unesco Dünya Mirası izleme Komitesi üyesi Deniz İncedayı "İstanbul Tehlike Altındaki Miraslar Listesi'ne alınırsa uluslararası itibar kaybedebilecek" dedi.