İstanbul Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı: Halay çekmek şart değil, erik dalı oynatacağız

Normalleşme sürecinde gözler uzun süredir yapılamayan düğün organizasyonlarında. Adliyelerle beraber 15 Haziran’da düğün salonlarının da açılması gerektiğini ifade eden İstanbul Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, “Şu anda iş yapamayan kuyumcu, mobilyacı, çiçekçi ve fotoğrafçılar esnafı düğünleri bekliyor. Biz 15 Haziran’da açılsın istiyoruz. Halay çekmek şart değil Erik Dalı oynatacağız” dedi.

18 maddelik önlem paketi bilim kuruluna sunuldu

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, düğün salonları hakkında alınacak önlemleri Cumhurbaşkanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm esnaf birlikleri ile paylaştıklarını ifade eden Sönmez, “Bu konuda neler yapılacağını Bilim Kurulu’nun tüm genel tavsiyelerini inceleyerek belirledik ve sektörümüze göre uyarladık. Yaklaşık 18 maddelik bir paket hazırlayarak ilgililere sunduk. Yetkililerin talepleri doğrultusunda yeni önlemler almaya da hazırız. Bu kurallara uyulduğu takdirde düğün ve benzeri organizasyonlarda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyoruz. Bu konuda bizim en net talebimiz düğünlerin daha fazla gecikmeden 15 Haziran tarihinde adliyelerle birlikte açılması” ifadelerini kullandı.

"Erik dalı oynatacağız, 15 grevli sürekli kontrol yapacak"

Düğünlerde halay çekmenin şart olmadığını dile getiren Adem Sönmez, “Bunun yerine sosyal mesafe kavramına da uyan ‘Erik Dalı’nı oynatacağız. 15 görevli sürekli kontrol yapacak. Masa ve sandalye düzeni kuralına uygun konumlandırılacak. Ayrıca bu düğünler için önce ödenen ücretler de aynen geçerli olacak” dedi.

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