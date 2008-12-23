İstanbul donacak!

Türkiye dün geceden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Hafta sonuna dek özellikle ve iç ve doğu kesimlerde etkili olmak üzere kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 3 dereceye kadar inecek



Yurdun büyük bölümü dün geceden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Bugün aralıklarla devam edecek yağışlar, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Sivas, Yozgat ve Kayseri), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Bugün hava sıcaklığında 4 ila 6 derecelik düşüşle birlikte iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yarın tüm yurtta görülecek yağışların, Karadeniz kıyı kesimi, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgeler ile gece saatlerinden itibaren Marmara’da kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması muhtemel. İstanbul’da ise sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Soğuk havanın etkisini cuma günü kaybetmesi bekleniyor.



Abant beyaza doydu



Karla kaplanan Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilinden faydalananların akınına uğradı. Kartopu oynayıp yürüyüş yapanlar karın keyfini çıkardı. Yağışı özlemle bekleyen kayak merkezindeki otellerde kara doydu. Kocaeli’nin kış sporları merkezi Kartepe’de kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması üzerine kayak pistlerinin bugün açılması bekleniyor. Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

