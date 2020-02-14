İstanbul doğalgaz kullanım verileri açıklandı: İlk üç sırada Kadıköy, Esenyurt, Pendik var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde yüksek faturalarla gündeme gelen doğalgazın ilçelere göre kullanım verilerini açıkladı. Doğalgaz kullanımında ilk üç sırayı Kadıköy, Esenyurt ve Pendik aldı.

Veri Okuryazarlığı Derneği'nden Saadettin Demirel'e göre, İBB Açık Veri üzerinden yayınlanan doğalgaz kullanımı raporuna göre, Kadıköy 383, Esenyurt 270, Pendik 260 milyon metreküp kullanarak ilk üç sırada yer aldı. Toplam kullanımda son sıralarda ise Şile, Adalar ve Çatalca yer aldı.

Abone başına doğalgaz tüketiminde ise Beşiktaş, Adalar ve Bakırköy ilk üç sırada. 2019 yılında abone başına doğal gaz kullanımının maliyetini hesaplandığında ise Beşiktaş’da bir abone yıllık 2993 lira öderken Adalar’da 2728 lira, Bakırköy’de ise 2594 lira ödedi.

(Grafikler 'https://veribulteni.voyd.org.tr' üzerinden alınmıştır.