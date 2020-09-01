İstanbul Devlet Tiyatrosu perdelerini açıyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun salgın nedeniyle erken kapanan perdeleri bugün açılıyor.



Covid-19 salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde sahneler, kulisler, salon ve fuaye alanlarında yerine getirilecek fiziki uygulamaların yanı sıra, repertuar az kadrolu ve 1 saati çok aşmayan oyunlardan oluşturuldu. İlk etapta Mecidiyeköy Sahneleri, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Garibaldi Sahnesi faaliyette olacak.

Temsiller Mecidiyeköy Büyük Sahne ve Üsküdar Tekel Sahnesinde salı, perşembe ve cumartesi günleri, Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede çarşamba, cuma ve pazar günleri, Garibaldi Sahnesinde ise perşembe ve cumartesi günleri olacak.



2020-2021 tiyatro sezonu dört oyun ile başlıyor. Bu haftanın oyunları İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde temsil edilecek olan 80 Günde Devr-i Alem, Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı), Kontrabas ve Taksim Talimhane Açıkhava Sahnesinde temsil edilecek olan Aziz Dostum Çehov olacak.