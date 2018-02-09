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Kültür-Sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Celal Kadri Kınoğlu istifa etti

Başbakanlık'a şikayet nedeniyle "Avrupa" oyunu programdan çıkarıldı

09 Şubat 2018 18:22

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Celal Kadri Kınoğlu'nun "Avrupa" oyununun Şubat ayı programından kaldırılması nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Ekim 2017'de prömiyer yapan oyunun Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) "küfürler nedeniyle" gelen şikayet üzerine programdan kaldırıldığı, Kınoğlu'nun ise buna itiraz ettiği, itirazı kabul görmeyince de istifa ettiği belirtildi.

Kınoğlu’dan boşalan yere Ali Atilla Şendil atandı.

DT'nin internet sitesinde oyunla ilgili verilen bilgi şöyle:

"Toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına tren seferlerinin iptal edildiği gün gelen iki kaçak mülteci, ülkelerindeki savaştan kaçarken ekonomik sorunların yerli halk üzerinde yarattığı gerilimin kurbanlarına dönüşürler."

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İstanbul Devlet TiyatrosuCelal Kadri KınoğluAvrupaTiyatroDTistifa

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