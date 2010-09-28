-İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 1 EKİMDE PERDELERİNİ AÇACAK İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), 2010-2011 tiyatro sezonunu 1 Ekimde açacak. İDT, yeni sezonda 8 sahnede onlarca seçkin oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Oyunlar, Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, Şişli Cevahir Salon 1 ve Cevahir Salon 2 ile Beyoğlu Küçük, Üsküdar Tekel, Kartal Bülent Ecevit ve Üsküdar Stüdyo sahnelerinde seyirciye sunulacak. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapan Amerikalı yazar Irwin Shaw'un savaş karşıtı oyunu ''Ölüleri Gömün'', Shakespeare'in en ünlü komedilerinden ''Beğendiğiniz Gibi'', Batı'da tutunmaya çalışan Doğuluları son derece etkili bir biçimde ele alındığı ''Baştan Çıkarma'', savaşta hiçbir tarafın ellerinin temiz kalamayacağını anlatan Hırvat oyunu ''Bedensiz Kadın'' ve her sınıftan kadına yönelik şiddetin ve istismarın dinmediği Türkiye'de olan bitenleri sergileyen ''Kadın Sığınağı'' adlı oyunlar, ekim ayında prömiyer yapacak. -OYUNLAR- Amerikalı yazar Irwin Shaw'un yazdığı ve Coşkun Büktel'in çevirdiği ''Ölüleri Gömün'' adlı oyunun rejisörlüğünü Şakir Gürzumar üstlendi. Musa Uzunlar, Salih Dündar, Civan Canova, Ali Fuat Çimen, Ömer Hüsnü Turat, Cengiz Daner, Ali Ersin Yenar ve Erdal Bilingen'in rol aldığı oyun, 12-31 Ekim tarihleri arasında Şişli Cevahir Salon 1'de sahnelenecek. Shakespeare'in en sevilen komedilerinden ''Beğendiğiniz Gibi'' adlı oyunu, Orhan Burian Türkçeye çevirdi ve Hakan Çimenser yönetti. Cem Kurtoğlu, Ergun Akvuran, Zeynep Erkekli, Murat Karasu, Mine Tugay, Doğan Turan, Şamil Kafkas, İlkay Akdağlı, Fatih Sönmez, Nazlı Uğurtan, Gözde Çetiner ve Deniz Bolışık rol aldığı oyun, 26-31 Ekim tarihleri arasında Şişli Cevahir Salon 2'de görülebilecek. Katalanların yeni yazar kuşağının en önemli temsilcilerinden Carles Batlle'nin oyunu ''Baştan Çıkarma'' adlı oyunun Türkiye prömiyeri 21 Ekimde Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde yapılacak. Zerrin Yanıkkaya'nın Türkçeye çevirdiği, Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda, Kubilay Karslıoğlu, Saydam Yeniay ve Hare Sürel rol aldı. Oyun, 21-31 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne'de görülebilecek. Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlayan Hırvat tiyatrosu yazarlarından Mate Matisic'in Bosna savaşının ardından kaleme aldığı ''Bedensiz Kadın'' adlı oyunun Türkiye prömiyeri 15 Ekimde Beyoğlu Küçük Sahne'de yapılacak. Füsun Günersel'in Türkçeye kazandırdığı oyunu Kazım Akşar yönetti. Reha Özcan, Ahenk Demir, Gilman Peremeci, N. Hakan Güneri, Gökalp Kulan'ın rol aldığı oyun, 15-24 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Küçük Sahne'de, 29-31 Ekim tarihleri arasında Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Farklı nedenlerden, bir kadın sığınma evine toplanan kadınların yaşamlarından kısa bir günün anlatıldığı ve Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı ''Kadın Sığınağı'' adlı oyunun dünya prömiyeri, 22 Ekimde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Serpil Tamur'un yönettiği, Defne Yalnız, Ayla Baki, Fatma Öney, Gamze Yapar Şendil, Melek Gökçer, Müge Arıcılar, Şule Gezgöç, Öykü Başar, Tuğçe Şartekin, Şenay Kösem'in rol aldığı oyun, 31 Ekime kadar görülebilecek.