İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ'NDEN YENİ YILA ÖZEL KONSER

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Viyana\" konseptli yeni yıl konseri ile seyircilere özel bir gece sundu.

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss\'a ait eserlerin yer aldığı programda, bestecinin ünlü “Die Fledermaus (Yarasa)\" operetinden aryalar ve yine Strauss\'un bestelediği valsler, polkalar büyük beğeni topladı. Zorlu PSM\'de dün gerçekleşen konserde İDOB solistleri, Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim, “Yarasa Opereti\"nden aryaları seslendirdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası\'nı Şef Roberto Gianola yönetirken, Strauss\'un ünlü “Mavi Tuna\" valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahne aldı. Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi\'nin çocuk korosu ise konserde, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells\" şarkılarını seslendirdi. Konser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan\'ın da dahil olduğu sürpriz bir mizansenle son buldu. Konser, 3 ve 5 Ocak 2019\'da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi\'nde tekrarlanacak.

