İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 2017-18 sezonunu 23 Eylül Cumartesi günü “Açılış Gala Konseri” ile açacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2017-18 sezonunun ilk konseri olan “Açılış Gala Konseri”ni 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde verecek. Verdi, Bellini, Donizetti, Massenet, Wagner ve Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserlerinin seslendirileceği konserde solist olarak Evren Ekşi, Hale Soner ve Barbora Fritscher yer alacak. Konserin orkestra şefi ise Roberto Gianola olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Zorlu PSM işbirliğiyle “Gala Konser”i de sanatseverlerle buluşturacak. 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek konserde Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuarı, orkestra şefi Serdar Yalçın ve deneyimli solistler Aylin Ateş, Murat Güney, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Ayşe Sezerman ve Nazlı Deniz Süren sunacak.

2017-18 sezonunda ayrıca, ilk kez sahnelenecek Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” adlı romanından uyarlanan Evrim Demirel’in “Ninatta”, William Shakespeare’in oyunundan uyarlanan Giuseppe Verdi’nin “Falstaff”, G.F. Händel’in “Apollo ve Defne” operaları, Verdi’nin “Requiem”, G.Rossini’nin “Stabat Mater”, Carl Orff’un “Carmina Burana” adlı oratoryoları, L.Minkus’un “Don Kişot”, Çetin Işıközlü’nün “Judith” balesi ve çocuk oyunu olarak Mozart’ın “Sihirli Flüt (Tamino’nun Rüyası)” eserleri seyirciyle buluşacak.

Geçtiğimiz sezonlarda ilgi çeken ve bu sezon da devam edecek diğer eserler ise şunlar:

Başka Dünya/Selman Ada, Faust/C. Gounod, The Rake’s Progress/I.Stravinsky, Ernani/G.Verdi, The Turn of the Screw/B.Britten adlı operalar, La Belle Helene/J.Offenbach opereti, Uyuyan Güzel/P.I.Çaykovski, Fındıkkıran/P.İ.Çaykovski, Sondan Önce-3 Aşk-4 Mevsim/D.Sonnenbluck-U.Seyrek adlı baleler, Dünya Dans Günü ektinlikleri, Modern Dans Topluluğu\'ndan Jizel, Seyahatname, Klasik Modernler, İnsan Hakları Günü, Şehir Orman, Ergime, Nevruz, Dünya Şiir Günü, Irk Ayrımı ile Mücadele, Barok Konser ve Güldestan adlı modern danslar, çocuklar için Öylesine Bir Dinleti ve Kuklacı adlı oyunlar.

