Uluslararası tasarım dünyasının kaçırılmayacak randevusu, 16-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor





Geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından 50.000’e yakın ziyaretçi, bu önemli buluşmayı takip etmek için Haliç’te buluşmuştu: 2008’de Istanbul Design Week, yeni yüzü ve formülü ile daha da büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor

Istanbul Design Week, Dream Design Factory (dDf) ve DesignPartners ortaklığında kurulan yeni bir oluşum tarafından düzenleniyor: Design in Turkey. Bu oluşum Türk kültürünün canlı enerjisiyle, İtalyan tecrübesini buluşturuyor.

Haliç’in ve Eski Galata Köprüsü’nün eşsiz atmosferinde sergiler, atölye çalışmaları, konferanslar ve gece & gündüz etkinlikleri, Istanbul Design Week 2008 kapsamında gerçekleşecek. Istanbul Design Week 2008’in sanat yönetmenliği, uluslararası tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden, İtalyan mimarlık ve tasarım stüdyosu Cibic & Partners tarafından yürütülüyor.

Cibic & Partners’ın projesi, tüm etkinlik mekânlarında Türkiye’nin derin ruhunu ön plana çıkartacak. 2005’ten beri Istanbul Design Week’e ev sahipliği yapan Eski Galata Köprüsü, etkinliğin merkez ve ana sergi alanı olmaya devam ediyor; Doğu ve Batı, geçmiş ve gelecek, gelenek ve yenilikçilik arasındaki birliği temsil ediyor. Köprü, ses ve kokularla dolu bir ambiyans içinde, tüccarların aktiviteleri ve eski oryantal pazarların havasını çağrıştıran bir çadır ile kaplanacak. Ön bölümde ise bir kule yapısı, serginin girişini işaretleyecek.

Etkinliğin toplam 15.000 metrekarelik sergi alanının diğer prestijli mekânları arasında, görkemli atmosferiyle Yerebatan Sarnıcı, atölye çalışmaları ve konferanslar için Kadir Has Üniversitesi ve Hasköy’deki Eski Şapka Taslağı Fabrikası yer alıyor.

Mekânlar

> Eski Galata Köprüsü

Eski Galata Köprüsü, her zaman şehir hayatında merkezi bir rol oynamıştır. 1922’deki yangınla kullanılmaz hale gelen köprü, İstanbul Design Week ile birlikte şehrin en önemli ve sembolik noktalarından biri olarak yeniden hayat buldu. 8000 metrekarelik alanıyla Eski Galata Köprüsü, Istanbul Design Week 2008’e katılan yerli ve uluslararası firmaların yer alacağı ana merkez olma özelliğini taşıyor.

>Eski Şapka Fabrikası

Haliç kıyısında, Hasköy’de yer alan Eski Şapka Taslağı Fabrikası ve çevresi, gelecekte Dream Design Factory’nin yeni tasarım ve iletişim merkezi olmakla birlikte, DesignLibraryIstanbul’a da ev sahipliği yapacak. İlki ZonaTortonaDesign etkinliği çerçevesinde Milano’da ortaya çıkan DesignLibrary’nin ikinci şubesi 2007’de Şangay, Çin’de açılmıştı. Eski Şapka Taslağı Fabrikası, iç ve dış mekân kullanımlarıyla birlikte 400 metrekarelik bir sergi alanına sahip. Ayrıca fabrikanın bulunduğu bölge çeşitli ölçeklerdeki zanaat atölyeleriyle de dikkat çekiyor.

>Kadir Has Üniversitesi

Haliç bölgesinin tarihi dokusu içerisinde yer alan ve 1884’te Cibali Tütün Fabrikası olarak inşa edilen Kadir Has Üniversitesi, Cibali kampusü ile İstanbul’un kültür ve eğitim merkezlerinden biri haline geldi. 1997’de kurulan Üniversite, altı fakültesiyle (Fen Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İletişim ve Güzel Sanatlar) uluslararası bir eğitim ve araştırma kurumu olarak hizmet veriyor. Haliç’in eşsiz manzarasına sahip Kadir Has Üniversitesi Cibali kampusü, IDW kapsamındaki konferans ve seminer programının yanı sıra, atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

>Yerebatan Sarnıcı