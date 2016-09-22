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Spor

İstanbul derbilerinde deplasman yasağı kalktı!

Bu cumartesi oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçına sarı kırmızılı taraftarlar gelebilecek

22 Eylül 2016 18:32

İstanbul derbilerinde deplasman yasağı kaldırıldı.

Bu cumartesi oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçına sarı kırmızılı taraftarlar gidebilecek. Sarı kırmızılı taraftarlar Vodafone Arena'da 'Yeni Açık' diye tabir edilen bölümde oturacak.

Derbi karşılaşmasını 2 bin 110 sarı kırmızılı taraftar izleyebilecek.

 

Sadece üç büyükler

 

İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, 3 büyüklerin taraftarları için deplasman yasağının artık kalktığı bildirildi.

Söz konusu karar Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kapsamıyor. Trabzon İl Güvenlik Kurulu geçtiğimiz günlerde bir karar alarak Trabzon'daki futbol ve basketbol maçlarına 3 büyüklerin taraftarlarının alınmayacağını duyurmuştu.

Aynı şekilde Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçlarda uygulanan deplasman yasağıise şimdilik sürüyor. Bu konu önümüzdeki günlerde masaya yatırılacak.

 

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