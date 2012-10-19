İstanbul depremini 5 gün önceden bilmeyi başardılar mı?

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan 3.8'lik sarsıntıyı önceden tahmin etmeyi başardığını öne sürdü.



Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, Marmara ve Ege'de kurulan 18 ayrı izleme istasyonu sayesinde bugün 11.17'de İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremi 5 gün önce tespit ettiğini belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday, tahminlerini iç yazışmalarında ve izleme istasyonu kurdukları yerlerle paylaştıklarını açıkladı. Agalday tahminlerinin doğru olduğunu ispat etmek için deprem olduğu sırada TRT ekibini ofislerinde konuk etti.

Agalday, depremin Marmara Bölgesi'nde ve yaklaşık 4 büyüklüğünde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Agalday, istasyonlar arttıkça tahmin yüzdesinin de artacağını kaydetti.

Daha önce de benzer tahminlerde bulunduklarını belirten Agalday şunları söyledi: "2.5 ay önce Manyas'ta 4.4'lük depremden 7 gün önce yine Nilüfer ilçe kriz merkezinde anormallik tespit ettik. Marmara'da 5 civarında olup da önceden görmediğimiz hiç olmadı. Tahmin yüzdemiz yüzde 70'ler civarında. İstanbul Üniveristesi'nden Oğuz Gündoğdu bizimle beraber irtibat halinde. Sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey bir anda ortaya çıkmıyor. AFAD'a sıradışı verileri söyleyeceğiz. Verilerin o anda değerlendirilmesi gerekiyor. Marmara bölgesinin çevresinde Tekirdağ'da, Marmara Ereğlisi, Gemlik ve Çınarcık'ta ölçüm istasyonlarımız var. Marmara için şu anda büyük bir deprem beklentimiz yok. Verilerde anormal görülen bir durum yok."



Son deprem araştırılsın



İstanbul'daki son depremin araştırılması gerektiğinin altını çizen Agalday, "Marmara'da karada bir deprem oldu. Karada fay hattı yok deniyor, araştırılması lazım" diye konuştu.



7'lik deprem bir ay önceden görülür



Agalday, İstanbul'da olası 7 büyüklüğündeki bir depremin belirtilerinin bir ay önceden başlayacağını ifade etti.



Tahmin konusunda Türkiye avantajlı



Japonya'daki depremlerin çok derin olduğuna dikkat çeken Agalday, "Türkiye ile Japonya'nın deprem yapıları çok farklı. Geçen yıl tsunami yaratan deprem uzakta olmuştu. Bizim depremler sığ depremler. En fazla 20 kilometreye kadar olan depremler. Türkiye tahmin konusunda bu yüzden avantajlı" dedi.