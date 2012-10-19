İstanbul Büyükçekmece'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da merkez üssü Büyükçekmece olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD Deprem Dairesi başkanı Murat Nurlu "Öncü ya da artçı değil, normal bir deprem, vatandaşlar sakin olsun" dedi.



İstanbul'da bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Büyükçekmece olan 3.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Saat 11.17'deki depremin derinliğinin 13,2 kilometre olduğu açıklandı.

Depremle ilgili NTV'ye konuşan AFAD Deprem Dairesi başkanı Murat Nurlu, "Öncü ve artçısı olmayan bir deprem. Normal bir deprem. Vatandaşların sakin olması gerekir. Zemini kötü olan yerler için diğer ilçelerden de hissedilmesi mümkündür. Orada Kuzey Anadolu Fay Zonu hareket ediyor. Küçük faylar olabilir, bunlar üzerinde gerçekleşmiştir" dedi.