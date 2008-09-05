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Yaşam

İstanbul depremine tarih biçildi

Prof. Dr. Işıkara ‘İstanbul depreminin 2010-2014 arasında olma ihtimali yüksek’ dedi.

05 Eylül 2008 03:00

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 140’ıncı yılı kutlamalarında İstanbul depremi hakkında konuştu.
Kendisinin yürüttüğü olasılık araştırmasına göre, İstanbul’da her an deprem olabileceğini belirten Işıkara, 2010-2014 yılları arasında bu depremin meydana gelmesi olasılığının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.
Işıkara Adıyaman’daki 5.1’lik depremi ‘normal’ olarak değerlendirirken, olası İstanbul depreminde beklenen ölü sayısının abartıldığını belirtti ve ‘Yeni binalar artık sağlam yapılıyor. Binanın makyajından çok sağlamlığıyla ilgileniliyor. Ölü sayısının çok olacağını tahmin etmiyorum’ dedi.

Japonya’da depremin önceden bilinmesiyle ilgili çalışmalar yürüten Yuzo Ishikawa, İstanbul’da 10 yıl içerisinde 6 şiddetinin üzerinde bir deprem olacağı tahmininde bulundu. Kapalı bir deniz olan Marmara’da tsunami ihtimalinin bulunmadığı ise programda konuşan bilim adamlarının ortak görüşüydü.

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