İstanbul depreminde cesetlere 22 sonra ulaşılacak

T24 - Uluslararası araştırmacıların 2007 yılında hazırladığı İstanbul deprem raporu ile ilgili konuşan Deprem Komisyonu Başkanı Güllüce “Uykularım kaçtı” dedi.





Raporda İstanbul’da 30 yıl içinde 7.5 şiddetinde deprem olacağı, enkazdaki cesetlere 22 gün sonra ulaşılacağı gibi ürkütücü detaylar var.



TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, “Japonların İstanbul’la ilgili deprem araştırma raporunu okuduğumda kimyam bozuldu, uykularım kaçtı” dedi.





Cesetler 22 gün bekleyecek



Güllüce, raporda olası bir depremden 22 gün sonra enkaz altındaki cesetlere ulaşılabilecek mahallelerin varlığının saptandığını bildirdi. İstanbul’da 2 milyonun üzerinde binanın bulunduğunu belirten Güllüce, “Bunların depreme hazır hale getirilmesinde devlete ait mülklerde, tesisler açısından fazla bir sorun yok. Onlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda asıl zorluk özel mülklerde” dedi.





Deniz kumu kullanılmış



Güllüce şunları söyledi: “Ülkemizin yüzde 65’i deprem bölgesi. İstanbul’da Körfez Depremi öncesindeki yapılaşmanın tamamına yakını için deprem riski uyarısı yapılıyor. O zaman İstanbul ikinci derece deprem riski taşıyan bir yer olarak tanımlanıyordu. Bugün, birinci derece deprem riski taşıyan bölge. Binaların çoğunda deniz kumu kulanılmış. İstanbul dahil kırsal kesimlerde, binaların zeminleri sağlam değil. Binanın temeli çürük, yani ayakları yok. Böylesi on binlerce bina var.”





Dönüşüme hız verilmeli



“Güçlükle başını sokacak bir ev sahibi olmuş insana ‘Yık burayı yeniden yap’ ya da ‘Binayı elden geçirip depreme dayanıklı hale getir’ nasıl diyeceksin, desen yapacak imkanı var mı? Bunun için kentsel dönüşüm çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu işler çok büyük maliyet içeriyor ancak ne yapıp edip bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor.”





7.5’luk bir deprem bekleniyor



Uluslararası bilim insanlarının JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı) ve NSF (Amerikan Bilimler Vakfı) desteği ile hazırladığı rapor, 2007’de Vatan Gazetesi’nde yayınlanmıştı. Rapora göre, İstanbul’da 30 yıl içinde 7-7.5 şiddetinde bir deprem olacak. Raporda, olası depremin sonuçları da şu başlıklarla sıralandı: “Binaların yüzde 10’u yıkılır, altyapı çöker, kurtarma faaliyetleri yapılamaz çünkü zaten dar olan sokaklar, enkaz yüzünden tıkanacak. Güçlendirilmemiş köprüler geçit vermeyecek. Liman ve havalimanı hizmetleri durur. Camiler, diğer ibadet yerleri ve tarihi binalarda çökmeler yaşanacaktır. Deprem dalgaları sahili vurur.”







