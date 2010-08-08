İstanbul depreminde Bahçelievler'de 15 bin bina risk altında

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçedeki 146 bin 987 binaya risk taraması yaptırdı. Bu binaların yüzde 30’u riskli çıktı. Rekor ise Bahçelievler’de... 20 bin 424 binadan 15 bini risk kategorisinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul’daki 146 bin 987 binaya risk taraması gerçekleştirildi. Sonuç ise ürkütücü. Taramadan geçirilen 6 ilçedeki binaların yaklaşık yüzde 30’u riskli. Bahçelievler’deki risk oranı ise yüzde 70...

Belediyenin daha önce 4 farklı deprem senaryosu geliştirdiği çalışma kapsamında “riskli ilçe” olarak tespit edilen 10 ilçede bina taramalarına başlandı. Deprem Master Planı’nda yer alan kademeli değerlendirme yöntemiyle yapılan taramalar 6 ilçede sonuçlandı. Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa’dan elde edilen sonuçlar, depreme yönelik kentsel dönüşüm için kullanılacak. Taramaların yapılacağı diğer 4 ilçe Beyoğlu, Eminönü, Bağcılar ve Esenler.

İkinci ilçe Güngören

Çıkan sonuçlar ise, olası bir depremin İstanbul’a pahalıya mal olacağının adeta kanıtı. Taramadan geçirilen 146 bin 987 binadan 42 bin 500’ünün riskli olduğu sonucuna varılan çalışma, bazı ilçelerdeki bina stoğunun neredeyse tamamının risk taşıdığını da ortaya koydu. Örneğin çalışmaya göre, Bahçelievler’deki 20 bin 424 binadan 15 bini, Güngören’deki 9 bin 538 binadan da 7 bin 300’ü risk kategorisinde. Bu iki ilçedeki yüksek risk oranı diğer ilçelere göre oldukça fazla.

Bayrampaşa’da ise 19 bin 973 binanın 6 bin 150’si riskli. Küçükçekmece’de taranan 53 bin 138 binanın 9 bini, Fatih’teki 27 bin 884 binadan 2 bin 750’si, Zeytinburnu’ndaki 16 bin 30 binanın 2 bin 300’ü riskli görüldü. Sonuçları ilk elde edilen ilçe olan Zeytinburnu’ndaki 2 bin 300 bina için kentsel dönüşüm projesi başlatan belediye, 217 bin metrekarelik alanda 1280 konut ve işyeri yapacak. Kat karşılığı anlaşma modeliyle başlatılan projenin ilk etabında 642 daire ile 22 işyeri yapılacak. Vatandaşa da sahip olduğu metrekarenin yüzde 75’i verilecek.

‘Adreslerini belirledik’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Müdürü Mahmut Baş, İstanbul’da 1 milyon 200 bin civarında bina bulunduğunu belirterek, “Çalışma, 4 üniversitenin oluşturduğu bir sistemle yapıldı. İçine girerek ve gözlemsel tarama ile çalışma gerçekleştirildi. Binaya 25’e yakın soru soruluyor. Binaların yapım tarihi, türü, yapım şekli, zeminin yapısı, çıkma katının olup olmadığı, yumuşak katının bulunup bulunmadığı, bitişik nizam olup olmadığı gibi sorular. Bir binanın yıkılıp yıkılmayacağını söyleyemezsiniz. 17 Ağustos depreminde bu nasıl ayakta duruyor dediğimiz binalar yıkılmamıştır. Bu, deprem meydana geldiğinde binalardaki hasar miktarını belirlemeye yönelik.

Riskin derecesini tespit etmek amacıyla. Ağır, orta ve hafif hasarlı binaların toplamı bu rakam. Bu ilçelerde riskler fazla görüldüğü için bu noktalarda ayrıntılı çalışıldı. Daha önce 50 bin riskli bina tespit etmiştik ama bunun adreslerini bilmiyorduk. Şimdi o adresleri tespit ettik” dedi.