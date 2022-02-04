İstanbul'dan sonra Ankara'da da cemevi 'ticarethane' sayıldı; 11 bin TL elektrik faturası geldi

İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası gelmesinin ardından, Ankara Çankaya'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne de ticarethane tarifesinden 11 bin 615 TL’lik fatura kesildi. Hacı Bektaş Veli Vakfı, "Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır" açıklamasında bulundu.

Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan yapılan açıklamada, “Zamlardan sonra gelen elektrik faturamız 11.615,25 TL’dir. Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır. Bütün canlarımızı tüm cemevlerimizle dayanışmaya bekliyoruz” denildi.

EPDK'ya başvuru

Öte yandan Hacı Bektaş Veli Vakfı'nın EPDK'ye başvurusunun cevabı da paylaşıldı. EPDK'dan Hacı Bektaş Veli Vakfı'na verilen cevapta, “Cemevlerinin mevzuatta ifade edilen ibadethane kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti kurumumuz görev alanına girmemekte olup, anılan hükümler çerçevesinde konunun Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

"İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ankara’da ticarethane tarifesinden cemevine gelen fatura 11 bin 615 TL. İbadethaneye ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyorum. İktidar bu tutumdan vazgeçmelidir” dedi.