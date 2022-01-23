İstanbul'dan kar manzaraları

Getty Images Kar yağışı devam ederken Süleymaniye Camii çevresinde resim yapan bir sanatçı.

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve Pazar sabahı da devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tipi halinde yağan kar, Tarihi Yarımada'da, Üsküdar'da ve Beyoğlu'nda güzel manzaralara da neden oldu.

Meteoroloji, kar yağışının kent merkezinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini tahmin ederken, köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don olaylarına karşı halkı uyardı.

Getty Images Üsküdar'daki Kız Kulesi de beyaza büründü

Getty Images İstiklal Caddesi

Getty Images Sultanahmet Camii

Getty Images Galata Kulesi

Getty Images Galata Köprüsü'ndeki balıkçılar

Getty Images Sultanahmet

Getty Images Hayvanseverler Çamlıca Tepesi'ndeki sokak hayvanlarını besledi.

Getty Images Çamlıca Tepesi

Getty Images Çamlıca Tepesi

Getty Images Sultanahmet