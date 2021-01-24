İstanbul'dan kaçıp Ayvalık'a yerleşen oyuncu Aslıhan Gürbüz, çiftçilik belgesi aldı

İstanbul'dan kaçıp Ayvalık'a yerleşen oyuncu Aslıhan Gürbüz, çiftçilik belgesi alıp tarımla uğraşmaya başladı.

Şu sıralar ‘Kırmızı Oda’ dizisinde geçmişi acılarla dolu "Kumru" rolünü canlandıran 37 yaşındaki oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce İstanbul’un kaosundan kaçıp Ayvalık’a yerleşti.

Sacitaslan.com'da yer alan habere göre, köy hayatına kısa sürede adapte olan Gürbüz, bulunduğu bölgenin İlçe Tarım Müdürlüğü’nden çiftçilik belgesi aldı. Artık küçük tarımcılıkla uğraşmaya başlayan oyuncu, YouTube kanalında yayınlanan Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında “Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum” ifadelerinde bulundu.

"Böyle iyiyim"

Gürbüz, kadınlara yapılan kilo ve güzellik baskısı hakkında da “Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı... Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim” dedi.