İstanbul'daki Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">İstanbul Maltepe’deki Süleymancılar’a ait olduğu öne sürülen Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası hakkında soruşturma başlatıldı.</p>\n<p class="p1">BirGün'den Volkan Ateş'in <a rel="nofollow" href="https://www.birgun.net/haber/suleymancilara-ait-kuran-kursunda-cocuk-istismari-iddiasina-savciliktan-sorusturma-324387" target="_blank" rel="noopener">haberine göre</a>, savcılık, olaya tanık olan çocuğun ailesinin ifadesini alıyor.</p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kuran-kursunda-cinsel-istismar-iddiasi-buyutulecek-bir-sey-yokmus,917040" target="_blank" rel="noopener">Kuran kursunda cinsel istismar iddiası: Büyütülecek bir şey yokmuş!</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7xq3xt?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>