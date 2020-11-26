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İstanbul'daki Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

26 Kasım 2020 15:44

İstanbul Maltepe’deki Süleymancılar’a ait olduğu öne sürülen Zümrütevler Kuran Kursu’nda üç çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası hakkında soruşturma başlatıldı.

BirGün'den Volkan Ateş'in haberine göre, savcılık, olaya tanık olan çocuğun ailesinin ifadesini alıyor.

TIKLAYIN | Kuran kursunda cinsel istismar iddiası: Büyütülecek bir şey yokmuş!

 

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