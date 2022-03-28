İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin zamanlamasına dair çelişkili açıklamalar

T24 Dış Haberler

Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'de yapılacak barış müzakerelerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Son olarak Kremlin, görüşmelerin salı günü başlayabileceğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ukrayna ve Rusya'nın müzakere heyetlerinin İstanbul'da bu akşam barış görüşmelerine başlayacağını söyledi. Yetkili ayrıntılı bilgi vermedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, müzakerecilerin pazartesi günü Türkiye'ye varacağını; bu sebeple de görüşmelerin bugün başlamasının olası olmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerin bugün veya yatın başlayacağını söylemişti.

Peskov, müzakere sürecine zarar vereceğini düşündükleri için bilgi paylaşmayacaklarını; ancak görüşmelerin yüz yüze devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü de Lavrov gibi görüşmelerde somut ilerleme kaydedilmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski arasında görüşme ayarlanmayacağını söyledi.