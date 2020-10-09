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İstanbul'daki papağan kolonileri büyüyor; "Yarasalar ile mücadele ediyorlar, sincap ve kargalarla rekabet halindeler"

09 Ekim 2020 09:54

İstanbul'da beş yıl öncesine kadar sadece Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi alanlarda görülen yeşil papağanlar, neredeyse her semtte geniş koloniler oluşturmaya başladı. Uzmanlar, yanlış ağaç budamaları, park ve bahçelerdeki yiyecek, çöp artıkları sayesinde papağanların yaşam alanlarının genişlediğini belirterek "fauna bozulabilir" uyarısında bulundu.

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