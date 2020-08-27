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Koronavirüs

İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin kişiye ceza

27 Ağustos 2020 14:28

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske takma zorunluluğu kapsamında kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını açıkladı

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.

 

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