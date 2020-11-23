Bakan Koca, "yaptırım uygulanacak" demişti; İstanbul’daki en az yedi özel hastanede Koronavirüs test ücretleri 250 liradan fazla!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, özel hastaneler için tavan fiyatın 250 lira olduğunu duyurmasının ardından, İstanbul'da Koronavirüs testi yapan özel hastanelerin en az yedi tanesinde test ücretlerinin 250 liradan fazla olduğu ve testle birlikte muayene ücretinin de zorunlu kılındığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum, kuruluşları ile valiliklere yazı gönderdi. Yazıda, Koronavirüs testi için 250 lira üzerinde ücret alınamayacağını duyurdu. Test için 250 TL’nin üzerinde ücret alındığının tespit edilmesi durumunda idari para cezaları ile faaliyetlerin durdurulmasına kadar gidecek yaptırımların uygulanacağı ve alınan fazla ücretin vatandaşlara iade edileceği açıklandı.

Medyascope'dan Fırat Fıstık'ın haberine göre, özel hastanelerin birçoğunda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Koronavirüs testi tavan fiyatına uyulmadı. Bazı hastanelerde test için 550 TL alınırken, bazılarında muayene ücretinin zorunlu kılındığı belirlendi.

Bakan Fahrettin Koca'nın bugün Fatih Altaylı'ya yaptığı “250 TL’den fazla talep eden olursa ilk şikayette uyarırım. İkinci şikayette test yapma lisansını iptal ederim. Kesin kararlıyız” açıklamasının ardından, ulaşılan 17 özel hastanenin 7'sinde 250 TL’nin üzerinde test yapıldığı belirlendi. Ayrıca çoğu hastanede hastanın semptom göstermesi durumunda test ücretine ek olarak muayene ücretinin de talep edildiği ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, özel sağlık kuruluşlarında yüksek test fiyatlarının alındığını iddia ederken Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı ve Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz da Koronavirüs testlerini 500 liraya yaptırdıklarını belirtmişti.