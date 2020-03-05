İstanbul'daki dev finalin biletleri satışa çıktı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. 30 Mayıs’taki final için İstanbul’a binlerce futbolseverler akın edecek.
UEFA tarafından yapılacak bilet satışı, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Bilet almaya hak kazanan futbolseverler başvurular bittikten sonra yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Taraftarlar giriş bilgileriyle başvurularının durumunu takip edebilecek.
UEFA, resmi sitesinden 12 Mart Perşembe gününe kadar satışa çıkardığı bilet fiyatlarını 70 Euro ile 600 Euro olarak duyurdu.
Geçen yılki fiyatlarla aynı tutulan finalin bilet fiyatları şöyle;
Kategori 1: 600 Euro (4091 TL)
Kategori 2: 45 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 4: 70 Euro (477 TL)