İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31,89'a yükseldi

İSKİ, bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 31,89 olduğunu açıkladı.

İstanbul'da uzun bir süre yağışın olmamasıyla birlikte barajlarda tarihi düşüşler yaşandı. Geçen yıllara göre hala baraj doluluk oranlarının aşağı seviyelerde olduğu İstanbul'da son kar yağışı ise sevindirdi.

İSKİ, bugün itibarıyla barajların son doluluk oranını açıkladı. 22 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 806 bin metreküp olduğunu açıklayan İSKİ, 23 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranının ise yüzde 31,89 olduğunu bildirdi.