“İstanbul’da yoğun bakım hasta sayısı artıyor, yer bulunamayan hastalar evlerine gönderiliyor”

İstanbul’da çeşitli hastanelerde Covid-19 hastaları için ayrılan normal ve yoğun bakım servisleri doldu. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Yoğun bakım yatağı bulunamadığında 112 devreye giriyor ama yatarak tedavi olması gereken hasta saatlerce acilde bekledikten sonra yatak olmadığı için evine gönderiliyor” dedi.

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da çeşitli hastanelerden Covid-19 hastaları için ayrılan servislerin ve yoğun bakım yataklarının dolduğu bilgisi geliyor. Sağlık Bakanlığı, yatarak tedavisi gereken hastaların uygun hastanelere yönlendirilmesi için gerekli organizasyonu ivedilikle yapmalıdır” çağrısı yaptı.

“Yoğun bakım hasta sayısı artıyor”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de kamuoyuna yaptığı şu açıklama ile tabloyu ortaya koydu:

“Yoğun bakım hasta sayısı artıyor. Yeni yoğun bakım yataklarını devreye koyuyoruz. Covid-19 için 31 yoğun bakım yatağı ayırmıştık, yataklarımız doldu yeni yataklar ve servisler açıyoruz. Hemen hemen tüm hastanelerde de durum şu an benzer şekilde."

“Hasta saatlerce acilde bekletiliyor ve sonrasında da evine gönderiliyor”

Peş peşe gelen uyarıları BirGün’e değerlendiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOM) uygulaması kamu hastanesi yoğun bakım servisinde yer kalmadığında devreye giriyor. Yoğun bakımda tedavi olması gereken hasta en yakın kamu ya da özel hastaneye yönlendiriliyor. Fakat serviste yatması gereken hasta için ASKOM hizmet sunmuyor. Hasta saatlerce acilde bekletiliyor ve sonrasında da evine gönderiliyor” dedi.

Ağır hasta sayısının artışı ile serviste yatması gereken hasta sayısının da arttığını ifade eden Kılıç, “Acil servislerde yatan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Hekim hastayı serviste tedavi etmek istemesine karşın boş yatak olmadığı için hastayı evine göndermek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın serviste tedavi edilmesi gereken hasta için bir an önce devreye girmesi gerekiyor” diye konuştu.