İstanbul'da YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

İBB, hafta sonu düzenlenecek YKS ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ulaşım ve hizmetlere dair düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre; İETT, YKS nedeniyle ek seferler düzenleyecek.

Metro, cumartesi günü; 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

Şehir hatları 27 Haziran Cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle, 349 sefer gerçekleştirecek. 28 Haziran’da 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle, 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB’nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.