İstanbul’da yeni karar: Otobüs firmaları için yüzde 50 şartı kaldırıldı

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranıyla ile seyahat eden otobüs firmaları bundan böyle ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, karar İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. İçişleri Bakanlığı'nca seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanan genelge hatırlatıldı. Bu doğrultuda HES kodu sorgulanması zorunlu olduğu belirtildi.

Covid-19 tedbirlerine uymak kaydıyla otobüslerin, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu alabileceği ifade edildi.