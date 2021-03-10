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Koronavirüs

İstanbul’da yeni karar: Otobüs firmaları için yüzde 50 şartı kaldırıldı

HES kodu sorgulanması zorunlu olduğu belirtildi

10 Mart 2021 13:34

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranıyla ile seyahat eden otobüs firmaları bundan böyle ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, karar İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. İçişleri Bakanlığı'nca seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanan genelge hatırlatıldı. Bu doğrultuda HES kodu sorgulanması zorunlu olduğu belirtildi.

Covid-19 tedbirlerine uymak kaydıyla otobüslerin, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu alabileceği ifade edildi.

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