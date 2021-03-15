T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İstanbul'da yeni HES kodu dönemi başladı

15 Mart 2021 12:03

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikâh salonu, spor salonlarına HES koduyla girilmeye bugün itibarıyla başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alındı. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikâh salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

 

İstanbulHES kodudönemiİstanbul Valiliğikahvehanekıraathaneinternet kafeberbernikâh salonuspor salonubaşladıuygulama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24