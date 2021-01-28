İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, "yediemin otopark ücret tarifesi" yeniden belirlenirken, İstanbul Otogarı'na 4 taksi durağı konulması, İETT'ye bağlanan Özel Halk Otobüslerine de seri plaka verilmesi kararı çıktı.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan UKOME toplantısında, Resmi Gazete'de yayımlanan “Adalet Bakanlığı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği 2021 Yılı Ücret Tarifesi” dikkate alınarak yediemin otopark ücretleri tekrar düzenlendi. Yapılan zamda tarifeler şöyle belirlendi.

-Park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti 130 TL'den 160.00 TL'ye,

-Park yasağı dışındaki 5 kilometreye kadar araç çekme ücreti, 100 TL'den 160,05 TL'ye,

-Kilometre başına 5 TL'lik çekme ücreti de 9.6 TL'ye çıkarıldı.

-Çekilen veya trafikten men edilen araçlar için yediemin otopark ücreti, günlük otomobillerde 12 TL'den 16 TL'ye,

-Motorsikletlerde 5 TL'den 8 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 12 TL'den 17 TL'ye çıktı.

-İcra İflas Kanunu ve amme alacağı nedeniyle çekilen ve trafikten men edilen araçların yediemin otoparklarındaki günlük ücret tarifesi otomobillerde 10 TL'den 16 TL'ye,

-Motorsikletlerde 4 TL'den 8 TL'ye, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 11 liradan 17.7 liraya, kamyon-otobüs-çekici-iş makinesinde 12 TL'den 23.98 TL'ye

4 yeni taksi durağı

UKOME toplantısında alınan bir başka karar ise Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı’na 4 yeni taksi durağı kurulması oldu. Otogara kurulacak olan taksi durağının İBB tarafından işletilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Özel halk otobüslerine plaka

İETT bünyesinde toplanan Özel Halk Otobüslerinin plakaları yeniden düzenlendi. Özel taşımacı işletme sistemine dâhil araçların satış, devir, tescil işlemleri ile sevk ve idaresinde kullanılan programlarda işlem güvenliği ve kolaylığı sağlanması amacıyla sistemde yer alan araçlara ait plaka harf gruplarının değiştirilerek, bu araçlara seri plaka verilmesi oy birliğiyle benimsendi.