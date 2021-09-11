İstanbul'da yarınki yüzme yarışı dolayısıyla bazı vapur seferleri kısa süreliğine durdurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı" nedeniyle Boğaz hattında yarın 07.00-09.10 saatleri arasında vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığının, yarın yapılacak "Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı" nedeniyle 07.00-09.10 saatleri arasında, İstanbul Boğazı'nı uluslararası, yarışma bölgesini ise ulusal deniz trafiğine kapattığı belirtildi.

İBB Şehir Hatları AŞ'nin de bu saatler arasında Boğaz hattında sefer gerçekleştiremeyeceği ifade edilen açıklamada, bu seferlerin Anadolu Kavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Beylerbeyi, Üsküdar, Rumeli Kavağı, Sarıyer, İstinye, Emirgan, Arnavutköy, Beşiktaş ve Eminönü olduğu kaydedildi.