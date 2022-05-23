İstanbul'da yapılan toplu ulaşım zammının öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, toplu ulaşımda aylık öğrenci ulaşım abonman ücretine yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi ısrar karar olarak kabul edildi. Buna göre aylık yüzde 40 zamla 31 lira eklenerek 109 liraya çıkan aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 liraya düşürülme kararı alındı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantılarının üçüncüsü bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi gündeme geldi.

Raporda yer alan 162. maddede Cumhur İttifakı olarak öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Mecliste, yüzde 40'lık zamla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 lira olmasına karar verildi.

Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla birlikte yürürlüğe girecek.

Öğrenci aylık abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesinin ısrar karar ile kabul edilmesinin ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ayda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızın teklifiyle UKOME tarafından alınan karar çerçevesinde toplu taşıma biletlerine yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerimizin biletlerinde uygulanmaması ve buradan ortaya çıkacak olan ücretin İBB tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili ortak bir teklif vermiş ve bunu da meclisimiz kararlaştırmıştı. Meclisimizin kararlaştırmış olduğu bu karar İBB Belediye Başkanı tarafından veto edilmiştir. Biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak yani Cumhur İttifakı olarak eğer İBB Başkanı bu kararı veto ederse ısrar karar olarak bu kararı yeniden geçireceğiz ve İstanbul'daki öğrencilerimizin okullarına giderken bu biletlerinin yüzde 40 zam uygulanmadan okullarına gitmesini, onların derslerine, başarıya motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik. Bugün Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak öğrencilerimize yapılan yüzde 40'lık zammın uygulanmaması bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararını ısrar kararı geçirdik, öğrencilerimize hayırlı olsun"

"Bu rakamlar İBB için büyük bir rakam değil"

Göksu, "Toplu taşıma yapılabilse de ücretsiz olsa diye seçimde bol bol konuştunuz ya, bunu gerçekten uygulayın. Halkçıydınız ya, sosyal demokratsınız ya. Böyle zamanda devrede olmayacaksınız da nerede devrede olacaksınız. O toplu taşımanın kurumu İETT'yi de herhangi bir sıkıntıya sokmamak için reklama harcadığınız o büyük paraları bir kenara ayırın. Bütün öğrencilerin bu yüzde 40 zammını biz sübvanse etsek İBB'ye maliyeti yaklaşık 463 - 500 milyon. Bu rakam İBB için büyük bir rakam değil. İstediğimiz şey, söylediğimiz şey şu. İstanbullu çocuklardan 500 milyonu çok görmeyin. Bu çocukların biletlerini sübvanse ederseniz onlar hayata hazırlanırlar. Bu şehrin, bu ülkenin geleceğine katkı üretmek üzere emek ortaya koyarlar" dedi.

"Amaç, İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek"

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise kararın ardından, "Mazot 6 lirayken 90 liraya abonman biletini satıyordunuz. Bunlar eleştiri konusuydu. Mazot 22 lira, siz bu teklifle 78 liraya satılması kararı almış oluyorsunuz. Burada amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek. Hizmet üretemez hale düşürmek. Bu başarılı olmayacak. Siz ülkedeki ekonomik çöküntüden sorumlusunuz" dedi.

"500 milyon leblebi parası gibi söz ediliyor"

Doğan Subaşı, "500 milyon leblebi parası gibi söz ediliyor. Bu Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 3'de 1'i dir. Biz 2019'da öğrencilere hep beraber yüksek bir indirim yaptık. Bu indirim tamamen popülist niyetlerle UKOME'de toplumsal baskıyla artış kararı alındı. Onu nasıl absorbe ederiz diye yapılmış siyasi bir hamle. Çiftçiler ne yapacak. Hadi öğrencilere bunu yaptık. 6 TL'den 22 TL'ye çıkmış mazotu çiftçiler nasıl kullanacak? Taşımacılar nasıl kullanacak? Öğrenciler okumuş çocuklar hepsi burada dönen numarayı anlıyor" diye konuştu.

"İBB'nin yatırım yapmasını engellemeye yönelik bir girişim"

İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da, "Öğrenci zammının geri çekilmesi öğrenciler için önemli bir olay. Kimse daha çok ücretle öğrencilerin toplu taşıma kullanmasını istemez. Bu öğrencilerin esasında belediyelerin hesaplaması gereken ve hedeflemesi gereken olay tabi ki ücretsiz olmasıdır. 2018'deki abonman değerine baktığımızda eğer biz o günkü 85 TL'lik öğrenci abonmanlığını bugün kullanmış olsak bu değer 265 lira olacaktı. Bugün biz 109 liradan bahsediyoruz. Geçmişteki bu değerleri unutmayalım. İBB'nin toplu taşımanın dik durması lazım, otobüs yatırımı yapması lazım. Yapacağımız sübvansiyonun ulaşım bütçesinin yüzde 29 olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. İBB'nin yatırım yapmasını engellemeye yönelik bir girişim bu. Bizim yapmamız gereken minimum toplu taşımada KDV ve ÖTV'yi yarısına indirmemiz bile sübvansiyonu daha doğru seviyeye getirecektir" ifadelerini kullandı.

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