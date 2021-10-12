İstanbul'da yakalanan Afgan çete lideri Sanger Ahmadi hakkında sınır dışı kararı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistanlı Sanger Ahmadi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Sanger Ahmadi ve 4 örgüt üyesi sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (İHA)

TIKLAYIN: Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı!