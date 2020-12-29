"İstanbul'da vaka sayısında yüzde 60 gerileme yaşandı; düşüş, ölüm oranlarına henüz yansımadı"

Koronavirüs gündeminin de ele alındığı hükümet toplantılarında vaka sayılarında gerilemedeki en büyük etkenin büyükşehirler olduğu, ancak Türkiye genelinde aynı sonuçlara sahip olunmadığı ifade edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, vaka sayısındaki gerilemenin yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu bilgisi paylaşıldı. Ankara, Bursa, İzmir gibi iller İstanbul’u izledi. Ancak Anadolu illerindeki vaka sayısındaki gerileme oranı yüzde 15’lerde kaldı. Bu nedenle kurallara uyulmasının çok önemli olduğu ve taviz verilmeden uygulanması gerektiği ifade edildi.

"Düşüş henüz ölüm sayısına yansımadı"

Ayrıca vaka sayısındaki gerilemenin henüz ölüm oranlarına yansımadığı, ölümlerin yüksek olduğu değerlendirildi. Ölüm oranlarındaki düşüşün, ocak ayının ilk haftalarında görülmeye başlanacağı belirtildi. Yılbaşı kutlamalarının mücadeleye olumsuz etkisinin olup olmadığının ayın 10’una doğru görüleceği kaydedildi. Uzmanlar, alınan kararlar nedeniyle önemli bir artış beklemediklerini dile getirdiler. Alınan önlemler ve toplumsal bağışıklıkla birlikte vaka sayısındaki gerilemenin ocak ayı boyunca devam edeceği belirtiliyor. Aşı ile birlikte, önemli bir yol katedileceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Aşılama sürecinin başlamasının toplumsal bağışıklığa önemli katkı sağlayacağı belirtildi.