"Bal üretiyorum" diye, uyuşturucu üretmiş!

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, piyasaya sürmeye hazır esrar türevi marihuana ele geçirildi. Tutuklanan kişinin, bahçesinde çok sayıda arı kovanı bulundu.



İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan M.K. isimli kişi yakalandı. Şahsın Silivri’deki ikametinde yapılan aramalarda; 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum katında uyuşturucu serası

Evinin bodrum katını, kullandığı yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemiyle adeta bir seraya dönüştürülen Tutuklanan şahıs, deposundaki 650 kök marihuana bitkisinden yaklaşık 97 kilo uyuşturucu madde üretilebileceğini belirlendi.

Bal üretiyorum diyerek esrar üretmiş

Evde ve evin çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, bahçede çok sayıda arı kovanı olduğunu fark etti. Tutuklanan şahıs, uyuşturucu maddeyi üretebilmek ve yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)