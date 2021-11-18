İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım günü Ataşehir ve Çekmeköy’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 32 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 32 kişiden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)