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Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

27 Mayıs 2021 16:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da trafik saat 16.20'de yüzde 71'e ulaştı.

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