İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

İstanbul'da kapalı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu akşam başladı. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.20 itibariyle yüzde 71'e yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yağışla birlikte batı kesimlerinde sıcaklığın 2 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den sabah yapılan açıklamada İstanbul'da da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilmişti. Pazar günü yağışlar etkisini kaybediyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.