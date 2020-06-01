İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitimde İstanbul'da yoğun trafik oluştu. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.
Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.
Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.
Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk oluşturdu.