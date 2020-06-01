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Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya yükseldi

01 Haziran 2020 19:27

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitimde İstanbul'da yoğun trafik oluştu. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.

 

İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.

 

 

Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk oluşturdu.

 

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