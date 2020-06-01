İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitimde İstanbul'da yoğun trafik oluştu. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.

Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.

Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.