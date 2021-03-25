İstanbul'da trafiğe kar etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırmaya başladı. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 8.50 itibariyle yüzde 67'yi gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam ediyor.

Bazı bölgelerde yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü, saatler 8.50'yi gösterdiğinde yoğunluk yüzde 67'yi buldu.

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