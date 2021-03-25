İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı
25 Mart 2021 07:26
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İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı
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Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.
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Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
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Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.
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İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı
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İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı
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