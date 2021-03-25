T24 LogoT24 Logo

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

25 Mart 2021 07:26

17

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

27

Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da  ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

47

Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

57

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.

67

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

77

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

İstanbulkar yağışıyenidenbaşladıSarıyerTaksimMeteorolojiuyarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24