İstanbul'da toplu ulaşımda 'güvenli mesafe' düzeni

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyrek oturma düzeni uygulanmasına başlandı.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Koronavirüs salgınının atlatılacağını ve bugünlerin ileride hatıra olarak anılacağını belirten bir vatandaş, "Bugünleri inşallah atlatacağız. Bu günler bize ileride bir hatıra olarak kalacak. Bende otobüsün bu halini fotoğraflayarak arkadaşlarıma attım" şeklinde konuştu.