İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan: UKOME politikaya alet edilerek İBB batırılmak isteniyor; biz zaten her yolcu için 10 lira ödüyoruz

Bakanlık temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yüzde 40'lık zam talebini oy birliği ile kabul etti.



Yapılan zammı değerlendiren İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, belediyenin bilimsel verilerle belirlediği minimum zam oranının yüzde 50 olduğunu ancak UKOME'nin İBB'yi zarara uğratma amacıyla böyle bir teklif getirdiğini söyledi.

İBB'nin yıllardır akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret üzerinden yapılan bir hesaplama ile zam yaptığını ve bu hesabın da yüzde 57 olduğunu ancak kendilerinin yüzde 50 zam teklif ettiğini söyleyen Cihan, "Yüzde 40'ı kabul etmek zorunda bırakıldık" dedi.

İBB'nin indirimli ve dezavantajlı yolcular için ayırdığı bütçeyi hatırlatan Cihan, "Biz her yolcu için zaten 10 TL sübvanse ediyoruz" diye konuştu.



Utku Cihan, ulaşım esnafının taleplerine kulak vermek zorunda olduklarını belirterek, minübüs esnafının yaşadığı zorluklardan örnekler verdi.

UKOME'nin İBB'yi batırmak amacıyla yürütülen politikaların aracı haline getirildiğini savunan Cihan, "UKOME politikaya alet ediliyor. Zam teklifi İBB'yi batırmak amacıyla yapıldı" dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul'da ulaşıma yapılan zamla ilgili İBB'nin itirazlarını ve merak edilenleri Candan Yıldız'a anlattı.







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye Kart (TRKart) Projesi'ni de değerlendiren Utku Cihan "Ulaşımda böyle bir talep yok aslında. İBB'nin ya da büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde düşüşe neden olacaktır. Bu uzun süredir konuşulan bir proje" diye konuştu.