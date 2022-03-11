İstanbul otogarlarından otobüs çıkışlarına izin verilmeye başlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çıkışları durdurulan otobüslere, kontrollü bir şekilde izin verilmeye başlandığını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların da kontrollü olarak kente girişine izin verildiğini açıkladı. Yerlikaya, TIR ve kamyonların kontrollü bir şekilde İstanbul içinde de trafiğe çıkışının başlayabileceğini belirtti.

Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların da girişinin durdurulduğunu ve İstanbul içinde trafiğe çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı söylemişti. İstanbul'daki otogarlardan otobüslerin çıkışı da sabah saatlerinde durdurulmuştu.