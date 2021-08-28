İstanbul'da "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Tiger 3” adlı sinema projesinin reklam filmi çekimi nedeniyle 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde belirtilen saatlerde geçici olarak bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İşte 28.08.2021 Günü Kapanacak Yollar ve Alternatifleri

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 08.00-14.00)

1- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer

Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.

2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.

Alternatif Yollar

1- Trafik Bahçeköy Cd. üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.

29.08.2021 Günü Kapanacak Yollar ve Alternatifleri

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-12.00)

1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri

2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri

(Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)

Alternatif Yollar

1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)

2- Haliç Köprüsü

3- Ragıpgümüşpala Caddesi

4- Balat Sahil Yolu

5- Reşadiye Caddesi

6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti