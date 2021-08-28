İstanbul'da "Tiger 3" filmi için bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Tiger 3” adlı sinema projesinin reklam filmi çekimi nedeniyle 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde belirtilen saatlerde geçici olarak bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İşte 28.08.2021 Günü Kapanacak Yollar ve Alternatifleri
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 08.00-14.00)
1- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer
Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.
2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.
Alternatif Yollar
1- Trafik Bahçeköy Cd. üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.
29.08.2021 Günü Kapanacak Yollar ve Alternatifleri
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-12.00)
1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri
2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri
(Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)
Alternatif Yollar
1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
2- Haliç Köprüsü
3- Ragıpgümüşpala Caddesi
4- Balat Sahil Yolu
5- Reşadiye Caddesi
6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti