İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’nde yangın; ahşam alan kül oldu

Üsküdar’da tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tarihi Vaniköy Cami’indeki yangına denizden Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Yangın söndürüldü ancak tarihi cami kül oldu.

İstanbul Valiliği tarafından Tarihi Vaniköy Camii’ndeki yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bugün öğlen saatlerinde tarihi Vaniköy Camimizde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve İBB itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürülmüştür” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.”

Erdoğan: Aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldıraracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız."