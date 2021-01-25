İstanbul'da şüpheli ölüm: Bir otelin sekizinci katından 'düşerek' hayatını kaybetti

Şule Çet, Duygu Delen, Feyzanur Saydam'dan sonra polis kayıtlarına bir genç kızın daha ölümü şüpheli olarak geçti. İstanbul'da 17 yaşındaki Z.C. kaldığı otelin sekizinci katından düşerek feci şekilde can verdi. Maktulün biri kuzeni beş kişiyle aynı otelde kaldığı öğrenildi.

Olay saat 04.00 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 11 katlı bir otelde meydana geldi. 17 yaşındaki Z.C. beş kişi kaldıkları otelin sekizinci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen ikisi kız dört kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)